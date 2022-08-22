Acessibilidade

27 de MarÃ§o de 2026 • 09:03

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Oportunidade

Semana encerra com 23 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o dos empregadores

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 27/03/2026 Ã s 07:55

Atualizado em 27/03/2026 Ã s 07:58

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador disponibiliza 23 vagas de emprego nesta sexta-feira (27) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação, incluindo vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as 12 vagas locais, há oportunidades para 01 almoxarife, 01 auxiliar de cozinha, 05 auxiliares de linha de produção, 01 camareira de hotel, 01 carregador e descarregador de caminhões, 01 encarregado de estoque, 01 técnico em TI e 01 vendedor interno.

Para o público PCD, são ofertadas 02 vagas, sendo 01 para jardineiro e 01 para trabalhador rural.

Já nas 09 vagas regionais (zona rural e outras cidades), estão disponíveis 01 camareira de hotel, 01 encanador, 01 fiscal florestal, 01 alimentador de linha de produção, 02 mecânicos de manutenção de máquinas agrícolas, 01 motorista de caminhão, 01 operador de máquina e 01 trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas realiza a confirmação da disponibilidade das vagas. Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Leia TambÃ©m

â€¢ Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quinta-feira

â€¢ Aquidauana oferece 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

â€¢ Aquidauana oferece 13 vagas de emprego nesta terÃ§a-feira

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Luto

Morador de Aquidauana, Antonino JoÃ£o Machado morre aos 102 anos

Clima

Aquidauana tem previsÃ£o de calor e pancadas de chuva nesta quinta-feira

SaÃºde

Profissionais de saÃºde de Aquidauana recebem capacitaÃ§Ã£o da prefeitura

Segunda turma participou de formaÃ§Ã£o nos dias 24 e 25 com foco em boas prÃ¡ticas e seguranÃ§a na imunizaÃ§Ã£o

Cidadania

Aquidauana promove Feira da Nova nesta sexta-feiraÂ com mÃºsica e gastronomia

Publicidade

OcorrÃªncia

Motociclista fica ferido apÃ³s queda em Aquidauana

ÃšLTIMAS

Sorte

Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prÃªmio acumulado em R$ 17 milhÃµes

Apostas podem ser feitas atÃ© as 20h, horÃ¡rio de BrasÃ­lia

Cidadania

AnastÃ¡cio inaugura Tenda LilÃ¡s para acolhimento e orientaÃ§Ã£o a mulheres

EspaÃ§o itinerante oferecerÃ¡ atendimento psicossocial, orientaÃ§Ã£o jurÃ­dica e rodas de conversa em eventos do municÃ­pio

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo