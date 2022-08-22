Semana encerra com 23 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador disponibiliza 23 vagas de emprego nesta sexta-feira (27) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades abrangem diferentes áreas e níveis de qualificação, incluindo vagas locais, regionais e para pessoas com deficiência (PCD).



Entre as 12 vagas locais, há oportunidades para 01 almoxarife, 01 auxiliar de cozinha, 05 auxiliares de linha de produção, 01 camareira de hotel, 01 carregador e descarregador de caminhões, 01 encarregado de estoque, 01 técnico em TI e 01 vendedor interno.



Para o público PCD, são ofertadas 02 vagas, sendo 01 para jardineiro e 01 para trabalhador rural.



Já nas 09 vagas regionais (zona rural e outras cidades), estão disponíveis 01 camareira de hotel, 01 encanador, 01 fiscal florestal, 01 alimentador de linha de produção, 02 mecânicos de manutenção de máquinas agrícolas, 01 motorista de caminhão, 01 operador de máquina e 01 trabalhador rural.



A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas realiza a confirmação da disponibilidade das vagas. Para se candidatar, é necessário comparecer presencialmente ao posto de atendimento para atualização cadastral e verificação de perfil.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.



As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.