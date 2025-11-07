Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

Caso o candidato se interesse, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil com os requisitos da vaga.
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 31 oportunidades de emprego abertas nesta sexta-feira (7), em diversas áreas de atuação. As vagas contemplam funções nos municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais voltadas ao setor rural e a outras cidades.
Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)
01 Agente funerário – tanatopraxista
02 Atendentes de conveniência
08 Auxiliares de linha de produção
01 Auxiliar de mecânico
01 Chapeiro (período noturno)
01 Empregada doméstica
01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)
Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)
Não há vagas disponíveis no momento.
Vagas regionais (rural e outras cidades)
03 Cozinheiros gerais
02 Auxiliares de cozinha
02 Merendeiros
05 Operadores de planta e carbonização
02 Trabalhadores agropecuários polivalentes
02 Trabalhadores rurais
01 Tratorista agrícola
Informações e atendimento
Os interessados podem ligar para o telefone (67) 3241-5652 para saber se a vaga desejada ainda está disponível.
Caso o candidato se interesse, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil com os requisitos da vaga.
A instituição ressalta que as oportunidades são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.
Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h
Telefone: (67) 3241-5652
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Aquidauana oferece 31 vagas de emprego nesta quarta-feira
Aquidauana oferece 35 vagas de emprego nesta terça-feira
Semana começa com 37 vagas de emprego em Aquidauana
Cidades
Serviço realizado pela Agesul, em parceria com o Governo do Estado, garante mais segurança e mobilidade na região
Economia
Em Aquidauana, evento Invest+Agro promoveu troca de conhecimento, parcerias e soluções para o fortalecimento do agronegócio regional
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS