07 de Novembro de 2025 • 14:58

Oportunidade

Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

Caso o candidato se interesse, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil com os requisitos da vaga.

Da redação

Publicado em 07/11/2025 às 08:59

Atualizado em 07/11/2025 às 09:08

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 31 oportunidades de emprego abertas nesta sexta-feira (7), em diversas áreas de atuação. As vagas contemplam funções nos municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais voltadas ao setor rural e a outras cidades.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

01 Agente funerário – tanatopraxista

02 Atendentes de conveniência

08 Auxiliares de linha de produção

01 Auxiliar de mecânico

01 Chapeiro (período noturno)

01 Empregada doméstica

01 Motorista de caminhão (entrega de materiais de construção)

Vagas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Não há vagas disponíveis no momento.

Vagas regionais (rural e outras cidades)

03 Cozinheiros gerais

02 Auxiliares de cozinha

02 Merendeiros

05 Operadores de planta e carbonização

02 Trabalhadores agropecuários polivalentes

02 Trabalhadores rurais

01 Tratorista agrícola

Informações e atendimento

Os interessados podem ligar para o telefone (67) 3241-5652 para saber se a vaga desejada ainda está disponível.
Caso o candidato se interesse, é necessário comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador para atualizar o cadastro e verificar a compatibilidade do perfil com os requisitos da vaga.

A instituição ressalta que as oportunidades são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação dos empregadores.

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 13h

Telefone: (67) 3241-5652

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

