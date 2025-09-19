Semana encerra com 31 vagas de emprego em Aquidauana

São várias oportunidades na cidade e região
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A sexta-feira (19) em Aquidauana tem a oportunidade de mais de 31 vagas de emprego, em diversas áreas de trabalho, como mecânico, padeiro, garçom, cozinheira, marceneiro, entre outras.
A Casa do Trabalhador em Aquidauana atende na rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
08 Auxiliar de linha de produção
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário em geral
01 Trabalhador rural
