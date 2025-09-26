Acessibilidade

26 de Setembro de 2025 • 10:40

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Semana encerra com 34 vagas de emprego em Aquidauana e região

São oportunidades em diversas áreas de trabalho

Redação

Publicado em 26/09/2025 às 07:37

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta sexta-feira (26), 34 vagas de emprego na cidade e região.

O local atende na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto na cidade.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador (armazém)
02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)
01 Entregador de gás (ajudante de caminhão)
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)
01 Padeiro
01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador rural

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Incêndio Criminoso Atinge Área Técnica da Rádio Independente em Aquidauana

Transporte

Aquidauana avança com obras da BR-419 para conexão com Rota Bioceânica

Esporte

Anastácio vai sediar etapa do Brasileiro de Xadrez

Anastácio recebe etapa classificatória do VII Brasileiro de Xadrez

Estudantes de Anastácio são homenageados por atuação no xadrez

Alunos de Anastácio brilham no xadrez escolar e aumentam a lista de conquistas

Casa do Trabalhador

Há 34 vagas de empregos disponíveis hoje em Aquidauana e região

Publicidade

Prevenção

Aquidauana promove 1º Simulado de Incidentes com pela Semana Nacional do Trânsito

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia Civil prende quadrilha especializada em furtos de Hilux e SW4 em MS

Criminosos agiam em Campo Grande e planejavam atender demanda do crime organizado

Educação

IFMS abre inscrições para 45 cursos livres e on-line no segundo semestre

Cursos são gratuitos e oferecem certificação para capacitação profissional e horas complementares

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo