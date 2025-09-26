Semana encerra com 34 vagas de emprego em Aquidauana e região

São oportunidades em diversas áreas de trabalho
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta sexta-feira (26), 34 vagas de emprego na cidade e região.
O local atende na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto na cidade.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador (armazém)
02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)
01 Entregador de gás (ajudante de caminhão)
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)
01 Padeiro
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador rural
