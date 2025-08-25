Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 13:15

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Semana inicia com 25 vagas de emprego em Aquidauana

Há oportunidades para açougueiro, cozinheira, padeiro, pizzaiolo, entre outras

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 08:12

Atualizado em 25/08/2025 às 09:52

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A semana em Aquidauana e região inicia com 25 vagas de emprego, sendo oportunidades para açougueiro, cozinheira, padeiro, pizzaiolo, entre outras, ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

O telefone é o: 3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Açougueiro

01 Atendente balconista

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheira

01 Empregada doméstica

01 Garçonete

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

01 Pizzaiolo

01 Recepcionista

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Tratorista agricola

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Roberval Fialho de Oliveira morre aos 57 anos

Aquidauana

Hilux é apreendida com documento vencido e motorista sem CNH

Corumbá

Mulher se fere ao ser jogada pelo ex para fora de carro em movimento

Caso ocorreu na noite de sábado (23) no bairro Guaicurus

Aquidauana

Hoje tem apresentação do elenco e comissão do CRA no Wills Restaurante

Publicidade

Clima

Frente fria chega neste fim de semana em Aquidauana

ÚLTIMAS

24ª edição

Festival de Inverno de Bonito movimenta R$ 23,2 milhões

Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados

Inmet

Aquidauana registra 12ºC nesta segunda-feira

Não chove máxima não passa dos 29ºC

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo