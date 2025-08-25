Semana inicia com 25 vagas de emprego em Aquidauana

Há oportunidades para açougueiro, cozinheira, padeiro, pizzaiolo, entre outras
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A semana em Aquidauana e região inicia com 25 vagas de emprego, sendo oportunidades para açougueiro, cozinheira, padeiro, pizzaiolo, entre outras, ofertadas pela Casa do Trabalhador.
Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.
O telefone é o: 3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
01 Açougueiro
01 Atendente balconista
02 Carregador e descarregador de caminhões
01 Cozinheira
01 Empregada doméstica
01 Garçonete
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Pizzaiolo
01 Recepcionista
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Tratorista agricola
Corumbá
Caso ocorreu na noite de sábado (23) no bairro Guaicurus
24ª edição
Bares, hotéis e restaurantes ficaram lotados
Inmet
Não chove máxima não passa dos 29ºC
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS