Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador e há vagas para empregado doméstico, auxiliar de linha de produção, açougueiro, cozinheiro, padeiro, entre outras.

A semana inicia em Aquidauana e região com a oportunidade de 29 vagas de emprego em diversas áreas de trabalho.

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.

Confira:

01 Açougueiro

03 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheiro geral

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Operador de caixa lotérico

01 Padeiro

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

