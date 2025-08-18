Acessibilidade

18 de Agosto de 2025 • 11:49

Casa do Trabalhador

Semana inicia com 29 vagas de emprego em disponíveis em Aquidauana

Há vagas para empregado doméstico, auxiliar de linha de produção, açougueiro, cozinheiro, padeiro, entre outras

Redação

Publicado em 18/08/2025 às 08:23

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A semana inicia em Aquidauana e região com a oportunidade de 29 vagas de emprego em diversas áreas de trabalho.

As oportunidades de trabalho são ofertadas pela Casa do Trabalhador e há vagas para empregado doméstico, auxiliar de linha de produção, açougueiro, cozinheiro, padeiro, entre outras.

A Casa do Trabalhador informa que as vagas são dinâmicas, podendo ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.

Confira:

01 Açougueiro

03 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador e descarregador de caminhões

01 Cozinheiro geral

01 Empregado doméstico nos serviços gerais

01 Operador de caixa lotérico

01 Padeiro

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário em geral

01 Trabalhador rural

Parceria

