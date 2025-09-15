Semana inicia com mais de 40 vagas de emprego em Aquidauana

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A semana em Aquidauana inicia com mais de 40 vagas de emprego, com oportunidades em diversas áreas de trabalho, como auxiliar de linha de produção, garçom ou garçonete, trabalhador rural, entre outras.

A Casa do Trabalhador atende na rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente conveniência

01 Atendente financeira

08 Auxiliar de linha de produção

01 cozinheira

01 Empacotador

05 Garçom/garçonete

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

03 Trabalhador rural

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

02 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

