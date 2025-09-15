Semana inicia com mais de 40 vagas de emprego em Aquidauana

São 8 vagas para auxiliar de linha de produção, mais 5 para garçom
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A semana em Aquidauana inicia com mais de 40 vagas de emprego, com oportunidades em diversas áreas de trabalho, como auxiliar de linha de produção, garçom ou garçonete, trabalhador rural, entre outras.
A Casa do Trabalhador atende na rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
01 Atendente financeira
08 Auxiliar de linha de produção
01 cozinheira
01 Empacotador
05 Garçom/garçonete
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
03 Trabalhador rural
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
02 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
