29 de Setembro de 2025 • 13:23

Casa do Trabalhador

Semana inicia com 37 vagas de emprego em Aquidauana e região

Saiba quais são as oportunidades

Redação

Publicado em 29/09/2025 às 07:54

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta segunda-feira (29), 37 vagas de emprego na cidade e região.

O local atende na Rua Estevão Alves Correa, 1895, Bairro Alto na cidade.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador (armazém)
02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)
01 Padeiro
01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador rural

