Semana inicia com vaga de sushiman em Aquidauana

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulga várias oportunidades de emprego no início desta semana, com destaque de oportunidade para sushiman.

A Casa do Trabalhador atende na Rua Estevão Alves Correa 1895 Bairro Alto.

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

01 Açougueiro

01 Agrônomo

01 Ajudante de mecânico

03 Auxiliar de linha de produção

01 Garçom

01 Operador de vendas (lojas)

01Sushiman

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

01 Apontador industrial

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

02 Merendeiro

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

01 Viveirista florestal

