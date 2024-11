Semana Lixo Zero UFMS 2024 Promove Conscientização em Aquidauana

UFMS Aquidauana / Ronald Regis

De 4 a 14 de novembro de 2024, a Semana Lixo Zero UFMS ocorre na Cidade Universitária em Campo Grande e se estende aos nove câmpus da Universidade, incluindo Aquidauana.



A iniciativa, organizada em parceria com o Instituto Lixo Zero Brasil, visa promover a conscientização ambiental por meio de atividades educacionais e pontos de coleta para o descarte adequado de resíduos recicláveis e eletrônicos.



No câmpus de Aquidauana, a programação inclui palestras sobre gestão sustentável de resíduos, oficinas práticas, e a instalação de pontos para a entrega voluntária de materiais como plástico, papel, vidro, pilhas, e óleo de cozinha usado. Essas ações são parte do compromisso da UFMS em se destacar no cenário da sustentabilidade universitária e reforçam a importância do engajamento coletivo para reduzir o impacto ambiental.



A professora Karina Righi, coordenadora do evento, destaca que todos têm responsabilidade na destinação correta de resíduos e na busca por soluções para minimizar desperdícios.



A expectativa é que as atividades envolvam a comunidade acadêmica e local, estimulando práticas que garantam o máximo aproveitamento dos materiais recicláveis.