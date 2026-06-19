Acessibilidade

19 de Junho de 2026 • 19:27

Buscar

Últimas notícias
X
Curso Normal Médio

Semana Pedagógica do Cejar destaca inovação, inclusão e formação de futuros educadores

Evento contou com palestras, apresentações culturais, exposições e atividades práticas voltadas ao desenvolvimento infantil e à valorização da docência

Anibal Placêncio

Publicado em 19/06/2026 às 14:48

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Cejar promoveu a 3ª Semana Pedagógica do Curso Normal Médio Edição 2026 / Divulgação

A Escola Estadual Cejar (Coronel José Alves Ribeiro) promoveu, neste mês, a 3ª Semana Pedagógica do Curso Normal Médio – Edição 2026. A atividade reuniu estudantes, professores e convidados em uma programação voltada à formação educacional, à reflexão sobre práticas pedagógicas e ao fortalecimento do papel do educador na sociedade.

O evento marcou a culminância dos projetos “O Corpo que Brinca e Aprende” e “Cérebro em Ação: O Laboratório do Desenvolvimento Infantil”, desenvolvidos sob a orientação da professora Eveline Ferreira. As iniciativas proporcionaram aos alunos experiências práticas relacionadas ao desenvolvimento infantil, à aprendizagem e à construção de recursos pedagógicos inovadores.

A abertura da semana foi marcada pela apresentação do teatro de sombras “Brincadeiras que atravessam gerações”, coordenado pelo professor Sidiney Abres Cintra. A atividade resgatou memórias afetivas e destacou a importância das brincadeiras tradicionais no desenvolvimento das crianças.

Entre os destaques da programação esteve a palestra “Neurociência Cognitiva e Educação: Compreendendo o Cérebro da Criança”, ministrada pela professora doutora Janete Rosa da Fonseca, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A semana também proporcionou momentos de integração e valorização da cultura, com apresentações musicais dos estudantes normalistas Renato Pacheco e Rozana Pacheco. Outro momento especial foi o Festival de Contação de Histórias, supervisionado pelas professoras Silvia Kelly Vellasques e Liria do Carmo, que evidenciou a importância da leitura e da oralidade na formação das crianças.

Durante o evento, os participantes puderam conhecer uma exposição de recursos pedagógicos, neurobrinquedos e jogos psicomotores produzidos pelos próprios estudantes, demonstrando criatividade, conhecimento técnico e compromisso com a educação infantil.

O encerramento teve como tema central a “Educação Inclusiva”. A programação contou com uma apresentação musical em Libras, supervisionada pela professora Bruna Marcela da Silva, além da palestra “O Papel do Professor de Apoio Pedagógico Especializado na Educação Inclusiva”, ministrada pela professora Silvia Campos.

Ao final dos quatro dias de atividades, a coordenadora do Curso Normal Médio, Claudina Ferraz, agradeceu o empenho de toda a equipe envolvida na organização e ressaltou o compromisso da instituição com a formação de educadores preparados para promover transformação social, inclusão e desenvolvimento humano por meio da educação.

Veja mais fotos:

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Extensa ficha criminal

Justiça aumenta pena e determina regime fechado para condenado por violência doméstica em Aquidauana

Portas abertas para o trabalho

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta 23 vagas em áreas industriais e rurais

Aquidauana

Projeto Patrulha Mirim promove Café da Manhã com os Avós em ação do Junho Prata

Encontro celebrou laços familiares e integrou campanha de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa

Meteorologia

Quinta-feira será de céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

Publicidade

Junho Vermelho

Com crianças do Pelotão Esperança, panfletagem mobiliza Aquidauana para campanha de doação de sangue

ÚLTIMAS

Operação Mulher Segura

Polícia Civil de MS cumpre mandados e prende dupla por ameaças e perseguição contra mulheres

Um dos casos envolvia descumprimento de medidas protetivas e intimidações constantes, levando a vítima a temer pela própria segurança e pedir demissão do emprego

Cidadania

Mutirão da Agraer leva mais de 40 serviços gratuitos à população rural de Nioaque

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo