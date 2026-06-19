Semana Pedagógica do Cejar destaca inovação, inclusão e formação de futuros educadores

Cejar promoveu a 3ª Semana Pedagógica do Curso Normal Médio Edição 2026 / Divulgação

A Escola Estadual Cejar (Coronel José Alves Ribeiro) promoveu, neste mês, a 3ª Semana Pedagógica do Curso Normal Médio – Edição 2026. A atividade reuniu estudantes, professores e convidados em uma programação voltada à formação educacional, à reflexão sobre práticas pedagógicas e ao fortalecimento do papel do educador na sociedade.

O evento marcou a culminância dos projetos “O Corpo que Brinca e Aprende” e “Cérebro em Ação: O Laboratório do Desenvolvimento Infantil”, desenvolvidos sob a orientação da professora Eveline Ferreira. As iniciativas proporcionaram aos alunos experiências práticas relacionadas ao desenvolvimento infantil, à aprendizagem e à construção de recursos pedagógicos inovadores.

A abertura da semana foi marcada pela apresentação do teatro de sombras “Brincadeiras que atravessam gerações”, coordenado pelo professor Sidiney Abres Cintra. A atividade resgatou memórias afetivas e destacou a importância das brincadeiras tradicionais no desenvolvimento das crianças.

Entre os destaques da programação esteve a palestra “Neurociência Cognitiva e Educação: Compreendendo o Cérebro da Criança”, ministrada pela professora doutora Janete Rosa da Fonseca, da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

A semana também proporcionou momentos de integração e valorização da cultura, com apresentações musicais dos estudantes normalistas Renato Pacheco e Rozana Pacheco. Outro momento especial foi o Festival de Contação de Histórias, supervisionado pelas professoras Silvia Kelly Vellasques e Liria do Carmo, que evidenciou a importância da leitura e da oralidade na formação das crianças.

Durante o evento, os participantes puderam conhecer uma exposição de recursos pedagógicos, neurobrinquedos e jogos psicomotores produzidos pelos próprios estudantes, demonstrando criatividade, conhecimento técnico e compromisso com a educação infantil.

O encerramento teve como tema central a “Educação Inclusiva”. A programação contou com uma apresentação musical em Libras, supervisionada pela professora Bruna Marcela da Silva, além da palestra “O Papel do Professor de Apoio Pedagógico Especializado na Educação Inclusiva”, ministrada pela professora Silvia Campos.

Ao final dos quatro dias de atividades, a coordenadora do Curso Normal Médio, Claudina Ferraz, agradeceu o empenho de toda a equipe envolvida na organização e ressaltou o compromisso da instituição com a formação de educadores preparados para promover transformação social, inclusão e desenvolvimento humano por meio da educação.

Veja mais fotos: