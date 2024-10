Semana será de calor e pancadas de chuva isoladas em Aquidauana

O Pantaneiro

Aquidauana, que vinha enfrentando uma intensa onda de calor e baixa umidade relativa do ar, deve ter um alívio nas altas temperaturas ao longo desta semana, conforme a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A partir de terça-feira (8), as temperaturas máximas continuam elevadas, mas as chances de chuva e o aumento da nebulosidade trarão um clima mais ameno.



Confira a previsão detalhada:



Terça-feira (8): A mínima será de 26ºC e a máxima de 40ºC. O dia começa com possíveis chuviscos pela manhã e o céu encoberto ao longo de toda a jornada.



Quarta-feira (9): A temperatura varia entre 25ºC e 37ºC. O dia será de muitas nuvens, com pancadas de chuva isoladas ao longo do período.



Quinta-feira (10): A mínima será de 26ºC e a máxima de 37ºC, com previsão de muitas nuvens, pancadas de chuva e possíveis trovoadas isoladas.



Sexta-feira (11): A cidade deve registrar uma mínima de 21ºC e máxima de 34ºC. O céu ficará nublado e há a previsão de pancadas de chuva com trovoadas, indicando uma queda na temperatura em relação aos dias anteriores.



A previsão de chuvas e a maior nebulosidade poderão proporcionar alívio temporário na sensação térmica, após dias de calor extremo. Contudo, a população de Aquidauana deve continuar se preparando para altas temperaturas durante o período da tarde, especialmente no início da semana.