Semana será de calor intenso em Aquidauana

Monumento de Aquidauana

A cidade de Aquidauana enfrentará uma semana de temperaturas extremas, com os termômetros alcançando até 43ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A onda de calor intenso se estenderá ao longo dos próximos dias, sem previsão de chuva e com umidade do ar em níveis preocupantes, colocando a saúde da população em alerta.



Previsão Detalhada

Segunda-feira (23): As temperaturas variam entre 24ºC e 43ºC, com possibilidade de névoa seca, um fenômeno comum em dias extremamente quentes e secos. A umidade relativa do ar poderá cair a 15%, um nível alarmante que exige cuidados redobrados, como hidratação constante e proteção contra o sol.



Terça-feira (24): A situação se mantém estável, com mínima de 24ºC e máxima de 43ºC, sem previsão de mudanças significativas no clima.



Quarta-feira (25): Mais um dia de calor extremo, com temperaturas entre 25ºC e 43ºC. A umidade do ar continuará baixa, agravando o risco de problemas respiratórios.



Quinta-feira (26): A máxima reduz levemente para 42ºC, e a mínima sobe para 26ºC, mantendo a cidade em um padrão de calor escaldante.



Riscos à Saúde

O calor intenso combinado com a baixa umidade relativa do ar impõe riscos à saúde da população. A desidratação e o cansaço excessivo são alguns dos principais problemas que podem surgir devido à exposição prolongada ao sol. Especialistas recomendam o consumo frequente de água, evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, e o uso de roupas leves e chapéus. Para minimizar os efeitos da baixa umidade, também é aconselhável manter os ambientes internos úmidos com o uso de bacias de água ou umidificadores.



Alerta de Incêndios

Outro perigo trazido por essa combinação de calor e ar seco é o aumento no risco de incêndios florestais e queimadas em áreas rurais. O tempo quente e a vegetação seca criam condições propícias para a propagação de fogo, e as autoridades pedem cautela à população para evitar queimadas e reforçar a vigilância em regiões vulneráveis.



Esta será uma semana desafiadora para os moradores de Aquidauana, que precisarão se adaptar às condições extremas. Fique atento às orientações das autoridades e cuide da saúde durante este período de calor intenso.