16 de Janeiro de 2026 • 12:31

Oportunidade

Semana termana com 5 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 08:22

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador divulgou nesta sexta-feira (16), a oferta cinco vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região, conforme levantamento atualizado do órgão.

Entre as vagas locais, estão abertas 1 vaga para auxiliar de cozinha, 1 para garçom, 1 vaga para office boy e 1 para serviços gerais. Já nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, destinada à atuação em área rural ou em outros municípios.

A Casa do Trabalhador também mantém cadastro para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme demanda dos empregadores.

Os interessados podem obter informações pelo telefone (67) 3241-5652, sendo informado apenas se a vaga desejada está disponível. Para concorrer, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga pretendida. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador.

Leia Também

Qualificação profissional

Anastácio oferece curso gratuito de operador de escavadeira hidráulica

A iniciativa amplia as oportunidades de qualificação profissional, preparando os participantes para novas chances no mercado de trabalho

Ensino Superior

Terminam nesta sexta matrículas do IFMS de Aquidauana

Candidatos aprovados na 1ª chamada do Exame de Seleção 2026 devem realizar de 12 a 16 de janeiro a matrícula online endereço: http://matricula.ifms.edu.br/

