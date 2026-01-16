Semana termana com 5 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador
Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas
A Casa do Trabalhador divulgou nesta sexta-feira (16), a oferta cinco vagas de emprego disponíveis para Aquidauana, Anastácio e outras localidades da região, conforme levantamento atualizado do órgão.
Entre as vagas locais, estão abertas 1 vaga para auxiliar de cozinha, 1 para garçom, 1 vaga para office boy e 1 para serviços gerais. Já nas vagas regionais, há 1 oportunidade para campeiro na pecuária, destinada à atuação em área rural ou em outros municípios.
A Casa do Trabalhador também mantém cadastro para vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), conforme demanda dos empregadores.
Os interessados podem obter informações pelo telefone (67) 3241-5652, sendo informado apenas se a vaga desejada está disponível. Para concorrer, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualização do cadastro e verificação do perfil em relação à vaga pretendida. As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, a pedido do empregador.
