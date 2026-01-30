Acessibilidade

30 de Janeiro de 2026 • 11:16

Oportunidade

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes

Da redação

Publicado em 30/01/2026 às 08:22

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 14 vagas de emprego disponíveis para está sexta-feira (30), contemplando oportunidades locais, em Anastácio e também em áreas rurais e outras cidades da região.

No quadro de vagas locais (Aquidauana/Anastácio), são ofertadas 4 oportunidades, sendo 1 vaga para açougueiro, 1 para atendente balconista, 1 para auxiliar em saúde bucal e 1 vaga para copeiro.

Já nas vagas regionais (rural/outras cidades), estão abertas 10 oportunidades, distribuídas da seguinte forma: 1 vaga para auxiliar de cozinha, 3 vagas para camareira de hotel, 2 vagas para cozinheira de restaurante, 3 vagas para garçom e 1 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, é repassada apenas a informação se a vaga ainda está disponível. Para concorrer a qualquer uma das oportunidades, o interessado deve comparecer pessoalmente à unidade para atualização do cadastro e verificação de compatibilidade com o perfil exigido pelo empregador.

As vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação das empresas contratantes. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, Bairro Alto. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

