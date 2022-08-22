Acessibilidade

06 de MarÃ§o de 2026 • 11:34

Oportunidade

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

A Casa do Trabalhador ressalta que que as vagas sÃ£o dinÃ¢micas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitaÃ§Ã£o do empregador.

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 07:55

Atualizado em 06/03/2026 Ã s 08:52

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 14 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (06) para candidatos de Aquidauana, Anastácio e região. As oportunidades incluem vagas locais, regionais e também destinadas a pessoas com deficiência (PcD).

Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio, estão disponíveis:

01 vaga para atendente de lanchonete;

05 vagas para auxiliar de linha de produção;

01 vaga para camareira de hotel;

01 vaga para carregador e descarregador de caminhões;

01 vaga para cozinheira de restaurante;

01 vaga para farmacêutico.

Para pessoas com deficiência (PcD), há:

01 vaga para jardineiro;

01 vaga para trabalhador rural.

Já nas vagas regionais (zona rural ou outras cidades) estão disponíveis:

01 vaga para campeiro na pecuária;

01 vaga para trabalhador rural.

A Casa do Trabalhador informa que, por telefone, apenas confirma se a vaga de interesse ainda está disponível. Para concorrer, o candidato deve comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, onde será feita a atualização do cadastro e a verificação do perfil para a vaga desejada.

O órgão também ressalta que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento, conforme solicitação do empregador.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. A Casa do Trabalhador está localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3241-5652.

