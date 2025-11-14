Semana termina com 36 vagas de emprego em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana está com 36 vagas de emprego disponíveis nesta sexta-feira (14), para oportunidades em Aquidauana, Anastácio e outras regiões. As funções abrangem áreas urbanas e rurais, com destaque para cargos operacionais e de serviços.



Entre as vagas locais, estão abertas oportunidades para agente funerário (tanatopraxista), auxiliar de linha de produção (8 vagas), carregador e descarregador de caminhões (4 vagas), empregada doméstica, estoquista, gerente de farmácia, operador de caixa e vendedor interno.



Na área rural e em outras cidades, há vagas para cozinheiro geral (3), auxiliar de cozinha (2), merendeiro (2), operador de planta e carbonização (5), trabalhador agropecuário polivalente (2), trabalhador rural (2) e tratorista agrícola (1).



A Casa do Trabalhador informa que a disponibilidade das vagas pode ser confirmada pelo telefone (67) 3241-5652. No entanto, para efetivar a candidatura, é necessário o comparecimento presencial ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895 – Bairro Alto, para atualização do cadastro e verificação do perfil profissional.



O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. As vagas são dinâmicas e podem ser encerradas conforme a solicitação das empresas contratantes.

