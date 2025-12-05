Semana termina com 47 vagas de emprego disponíveis em Aquidauana

Casa do Trabalhador em Aquidauana oferece diversas vagas

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou nesta sexta-feira (5) a atualização das oportunidades de trabalho disponíveis no município e região, somando 47 vagas distribuídas entre funções locais e rurais. O atendimento ocorre na unidade localizada na Rua Estevão Alves Corrêa, nº 1895, no Bairro Alto.



Entre as vagas locais para Aquidauana e Anastácio, há oportunidades para auxiliar de linha de produção (08), carregador e descarregador de caminhões (05), garçom (03), ajudante de forneiro (02), ajudante de obras (02) e borracheiro (02). Também estão abertas vagas para agente funerário (tanatopraxista), auxiliar técnico de controle de qualidade, auxiliar de limpeza, empregado doméstico, gerente de farmácia, recepcionista secretária, técnico em enfermagem, técnico químico, vendedor interno e visual merchandiser.



Nas vagas regionais, que abrangem áreas rurais e outras cidades próximas, há oportunidades para carbonizador (03), campeiro na pecuária (03), cozinheiro geral (03), pedreiro (05), trabalhador rural (02) e capataz (01). Há ainda vagas destinadas a Pessoas com Deficiência (PCD).



A Casa do Trabalhador reforça que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento conforme solicitação dos empregadores. Informações sobre a disponibilidade podem ser obtidas pelo telefone 3241-5652, mas a candidatura exige comparecimento presencial para atualização cadastral e verificação de perfil profissional.



O atendimento ao público ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!