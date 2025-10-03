Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana

Há 8 vagas para auxiliar de linha de produção
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta sexta-feira (3), 37 vagas de emprego disponíveis na cidade e região. Há 8 vagas para auxiliar de linha de produção, cuidadora de idoso, vendedor, mecânico, carregador e outras diversas.
Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.
Assim, o horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.
Confira:
VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
02 Carregador (armazém)
01 Cuidadora de idosa (Período Noturno)
02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)
02 Garçom
01 Mecânico de amortecedores
02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)
01 Vendedor interno
01 Vendedor porta a porta
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
01 Trabalhador agropecuário polivalente
01 Trabalhador rural
01 Tratorista agrícola
