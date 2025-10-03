Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta sexta-feira (3), 37 vagas de emprego disponíveis na cidade e região. Há 8 vagas para auxiliar de linha de produção, cuidadora de idoso, vendedor, mecânico, carregador e outras diversas.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

Assim, o horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador (armazém)

01 Cuidadora de idosa (Período Noturno)

02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)

02 Garçom

01 Mecânico de amortecedores

02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)

01 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário polivalente

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola