Acessibilidade

03 de Outubro de 2025 • 10:06

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana

Há 8 vagas para auxiliar de linha de produção

Redação

Publicado em 03/10/2025 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana oferta nesta sexta-feira (3), 37 vagas de emprego disponíveis na cidade e região. Há 8 vagas para auxiliar de linha de produção, cuidadora de idoso, vendedor, mecânico, carregador e outras diversas.

Caso o trabalhador tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga.

Assim, o horário de atendimento: de segunda a sexta feira, das 7h às 13h. O telefone é o: 3241-5652.

Confira:

VAGAS LOCAIS (AQUIDAUANA/ANASTÁCIO):

02 Atendente conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

02 Carregador (armazém)

01 Cuidadora de idosa (Período Noturno)

02 Entregador de bebidas ( Ajudante de caminhão)

02 Garçom

01 Mecânico de amortecedores

02 Motorista de caminhão (entrega de bebidas)

01 Vendedor interno

01 Vendedor porta a porta

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

01 Trabalhador agropecuário polivalente

01 Trabalhador rural

01 Tratorista agrícola

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Encontro

Aquidauana promove Feira de Arte e Cultura com atração musical e teatro

Conversa

Aquidauana realiza mesa redonda sobre prevenção e tratamento do câncer

Aquidauana

Dozenildo Terena: da Aldeia Limão Verde para o mundo com a força da arte ancestral

Inspirado pela natureza e raízes indígenas, artista sul-mato-grossense conquista reconhecimento internacional

Pets

Feira de Adoção de Animais terá segunda edição em Aquidauana

Publicidade

Casa do Trabalhador

Confira as vagas de emprego em Aquidauana no primeiro dia de outubro

ÚLTIMAS

Saúde

Brasil tem 59 notificações de intoxicação por metanol

Balanço foi apresentado pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha

Polícia

Foragido por estupro da filha em MS é preso em SP

O crime ocorreu em 2016

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo