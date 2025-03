Semed capacita profissionais da educaÃ§Ã£o em primeiros socorros

Nesta semana, a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Educação (SEMED) realizou uma capacitação em Primeiros Socorros para os profissionais da educação, alinhando-se às diretrizes da Lei Federal 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas.

A legislação estabelece a obrigatoriedade da formação em primeiros socorros para professores e funcionários de instituições de ensino básico, sejam elas públicas ou privadas.

O objetivo da capacitação é preparar os profissionais da educação para agir de forma rápida e eficiente em situações de emergência, garantindo a segurança dos alunos e da comunidade escolar.

O treinamento contou com a presença de educadores da Escola Municipal Antônio Santos Ribeiro, localizada no distrito de Piraputanga, e E.M. Franklin Cassiano, situada no distrito de Camisão.

A formação foi ministrada por bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana, que compartilharam seu conhecimento e experiência em atendimento de emergência.

Além de aprenderem técnicas essenciais de primeiros socorros, os participantes também aprofundaram seus conhecimentos sobre a legislação que exige essa formação.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquidauana