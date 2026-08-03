Semed prorroga entrega de trabalhos do Concurso Artístico e Literário de Aquidauana

Concurso integra a programação oficial dos 134 anos de Aquidauana / Divulgação

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) prorrogou o prazo para a entrega física dos trabalhos do Concurso Artístico e Literário 2026, que neste ano tem como tema "Aquidauana 134 anos – Tradição que Inspira, Futuro que Transforma". A nova data limite passa a ser 10 de agosto (segunda-feira).

Conforme o Edital nº 18/2026, os participantes poderão entregar os trabalhos das 07h30 às 16h30, na sede da Semed, localizada na Rua Luiz da Costa Gomes, nº 700, no bairro Cidade Nova.

De acordo com a nota assinada pela secretária municipal de Educação, professora Wilsandra de Lima Beda, a alteração no cronograma foi necessária em razão do período das Avaliações da Recomposição das Aprendizagens, realizado antes das férias escolares, além do recesso letivo, fatores que impactaram o desenvolvimento dos trabalhos pelos participantes.

O concurso integra a programação oficial dos 134 anos de Aquidauana e é voltado a estudantes da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e ensino superior, além da comunidade em geral, por meio da categoria livre. As modalidades incluem poesia, conto, crônica, desenho e fotografia.

Os trabalhos serão avaliados por uma comissão técnica, que levará em consideração critérios como criatividade, originalidade, qualidade técnica e adequação ao tema proposto. A premiação contemplará os três primeiros colocados de cada categoria, com bicicletas para as categorias infantis e smartphones para as demais. A fotografia vencedora também poderá ser escolhida para ilustrar a capa do kit escolar oficial da Reme (Rede Municipal de Ensino).

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Educação ou pelo telefone (67) 3240-1400.