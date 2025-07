Senac apresenta plano de turismo para Aquidauana na Pantanal Tech

Jordana Duenha, diretora regional do Senac-MS, entregou oficialmente o Plano Municipal de Turismo ao prefeito Mauro do Atlântico / (Foto Ryan Santos)

Aquidauana deu um grande passo rumo ao fortalecimento do seu potencial turístico. Jordana Duenha, diretora regional do Senac-MS e responsável pelo programa Delturismo, entregou oficialmente o Plano Municipal de Turismo ao prefeito Mauro do Atlântico e ao governador, Eduardo Riedel, durante o Pantanal Tech, realizado de 26 a 28 de junho, marcando assim o início de uma nova fase de planejamento e ações concretas para o setor.

Importância do plano

Em entrevista exclusiva ao O Pantaneiro, Jordana destacou que a entrega do plano é o resultado de um trabalho de dois anos, realizado em parceria com a Prefeitura, o trade local e o SENAC. “O Plano Municipal de Turismo é um instrumento fundamental de gestão, pois estabelece diretrizes essenciais para que o município possa aproveitar seu potencial turístico de forma estruturada e sustentável”, afirmou.

Ela explicou ainda que o programa Delturismo tem como objetivo fortalecer a governança do turismo em Aquidauana, preparando o município para transformar essa atividade em um verdadeiro pilar de desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda para a comunidade.

A importância de colocar o plano em prática

Apesar da entrega do documento ser um momento importante, Jordana reforçou que o mais crucial agora é a implementação das ações previstas. “O plano é uma ferramenta que precisa ser colocada em prática. Nosso objetivo é ajudar o município na fase de implantação, estruturando os pilares do turismo local e aproveitando as oportunidades que estão surgindo, como a Rota do Paxixi e eventos como o Pantanal Tech”, destacou.

Rota do Paxixi está no Plano Municipal de Turismo de Aquidauana (Foto Divulgação)

Ela também ressaltou que Aquidauana vive um momento de grande potencial, com belezas naturais como a Serra de Maracaju, o Morro do Paxixi e a própria MS-450, considerada uma das mais bonitas do Mato Grosso do Sul. “O turista busca experiências de qualidade, e para isso, precisamos oferecer roteiros bem organizados, serviços de excelência e uma infraestrutura que valorize a beleza da nossa região”, completou.

Olhar para o futuro

A entrega do Plano Municipal de Turismo representa um passo importante para que Aquidauana possa consolidar sua posição como destino turístico de qualidade, valorizando suas belezas naturais e culturais.

Com planejamento, parceria e dedicação, o município tem tudo para crescer e oferecer experiências inesquecíveis aos visitantes, fortalecendo sua economia e promovendo o desenvolvimento sustentável.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!