14 de Agosto de 2025 • 12:59

Expoaqui

Senar MS abre programação da ExpoAqui 2025

Vitrine mobiliza mais de 120 produtores na manhã desta quinta

Redação

Publicado em 14/08/2025 às 10:41

Atualizado em 14/08/2025 às 12:48

Espaço da Famasul na Expoaqui / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O Senar-MS está presente na 55ª Expoaqui, que começa nesta quinta-feira (14) em Aquidauana e palestras mobilizam 123 produtores da cidade e região na manhã de hoje (14).

O palestrante apresenta a Vitrine ATeG Horticultura, a partir das 8h, com a recepção dos produtores.

Às 9h, será o Giro Tecnológico:

  • Estação 1: Cultura do mamão.
  • Estação 2: Tutoramento de hortaliças frutos.
  • Estação 3: A importância da gestão produtiva para hortaliças.
  • Estação 4: Rastreabilidade vegetal - Como realizar na prática.

A vitrine encerra às 11h, mas palestras ocorrem o dia todo.

A Expoaqui em comemoração aos 133 anos de Aquidauana ocorre até 17 de agosto no Parque de Exposições de Aquidauana

Rua Antônio Campelo, S/n, Bairro Exposição e O Pantaneiro acompanha tudo de pertinho.

