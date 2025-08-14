Senar MS abre programação da ExpoAqui 2025

Espaço da Famasul na Expoaqui / Rhobson Tavares, O Pantaneiro

O Senar-MS está presente na 55ª Expoaqui, que começa nesta quinta-feira (14) em Aquidauana e palestras mobilizam 123 produtores da cidade e região na manhã de hoje (14).

O palestrante apresenta a Vitrine ATeG Horticultura, a partir das 8h, com a recepção dos produtores.

Às 9h, será o Giro Tecnológico:

Estação 1: Cultura do mamão.

Estação 2: Tutoramento de hortaliças frutos.

Estação 3: A importância da gestão produtiva para hortaliças.

Estação 4: Rastreabilidade vegetal - Como realizar na prática.

A vitrine encerra às 11h, mas palestras ocorrem o dia todo.

A Expoaqui em comemoração aos 133 anos de Aquidauana ocorre até 17 de agosto no Parque de Exposições de Aquidauana

Rua Antônio Campelo, S/n, Bairro Exposição e O Pantaneiro acompanha tudo de pertinho.

