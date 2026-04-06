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Qualificação profissional

Senar oferece 12 cursos gratuitos em Aquidauana durante o mês de abril

Capacitações vão de artesanato com fibras vegetais a drones no agronegócio; inscrições podem ser feitas no Sindicato Rural

Da redação

Publicado em 06/04/2026 às 09:33

Atualizado em 06/04/2026 às 09:46

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Os cursos serão realizados em diversas datas, a partir do dia 13 de abril, e atendem tanto trabalhadores rurais quanto moradores da cidade / Divulgação/Senar - Mato Grosso do Sul

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) oferece, ao longo do mês de abril, 12 cursos gratuitos em Aquidauana. As capacitações abrangem diferentes áreas do conhecimento, desde artesanato e costura até tecnologia de precisão com drones e produção de alimentos.

Os cursos serão realizados em diversas datas, a partir do dia 13 de abril, e atendem tanto trabalhadores rurais quanto moradores da cidade interessados em qualificação profissional.

Programação completa:

Entre os dias 13 e 17 de abril, serão oferecidos:
- Artesanato com fibras vegetais (bananeira e/ou taboa)
- Equideocultura – Adestramento (rédeas)

Ainda no período de 13 a 16 de abril, acontece o curso de Corte e Costura Básico. De 13 a 15 de abril, a programação inclui Operação e Manutenção de Motosserra. Já nos dias 13 e 14 de abril, será realizado o módulo II do curso Fundamentos da Utilização de Drones como Tecnologia de Precisão no Agronegócio.

Na sequência, nos dias 23 e 24 de abril, ocorre o módulo III do mesmo eixo temático: Drones como Tecnologia de Precisão no Agronegócio – Processamento de Imagem e Dados.

A reta final do mês, de 27 a 30 de abril, concentra a maior parte das opções:
- Cultivo de Hortaliças Tuberosas (27 a 29/04)
- Floricultura, Jardinagem e Paisagismo (27 a 29/04)
- Cultivo do Mamão (27 a 28/04)
- Informática Intermediária (27 a 30/04)
- Programa Inclusão Digital Rural (27 a 29/04)
- Produção de Salgados (29 a 30/04)

Serviço As inscrições e demais informações podem ser obtidas no Sindicato Rural de Aquidauana, localizado na Rua Antonio Campello, s/n, no Parque de Exposições. O CEP é 79.200-000. O telefone para contato é (67) 9998-6139, e o e-mail é sr.aquidauana@gmail.com. A iniciativa faz parte das ações de capacitação profissional promovidas pelo Senar em parceria com o Sindicato Rural, visando ao desenvolvimento de habilidades e ao fortalecimento do agronegócio e da economia local.

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