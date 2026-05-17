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SENAR realiza palestras gratuitas sobre turismo rural 

Atividades serão realizadas durante Congresso de Atividades de Aventura em Aquidauana e interessados poderão contar com acompanhamento gratuito do Senar.

Redação

Publicado em 17/05/2026 às 07:15

Atualizado em 17/05/2026 às 07:19

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Senar MS

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) realizará duas palestras gratuitas sobre turismo rural no próximo dia 20 de maio, em Aquidauana. As atividades acontecem às 14 horas, no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Campus 1, próximo à Igreja Matriz.

As palestras fazem parte da programação do XIV Congresso Brasileiro e VIII Congresso Internacional de Atividades de Aventura, promovido pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) Campus Aquidauana.

Voltadas para estudantes, produtores rurais e pessoas interessadas em investir ou melhorar atividades ligadas ao turismo no campo, as palestras irão apresentar orientações práticas e mostrar como o SENAR pode auxiliar quem deseja iniciar ou fortalecer projetos de turismo rural.

A primeira palestra terá como tema “Turismo Rural – Planejamento e Implantação”, ministrada por José Alcimero de Moraes. Já a segunda abordará “Turismo Rural – O que é e por onde começar?”, com apresentação de Cristevam Veloso.

Segundo os organizadores, o objetivo é incentivar o desenvolvimento do turismo em áreas rurais, mostrando oportunidades de geração de renda e valorização das propriedades e tradições locais.

A participação é gratuita e aberta ao público interessado no tema.

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