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Senar/MS oferece cursos gratuitos de qualificação em Aquidauana e Nioaque

Programação reúne capacitações em áreas como informática, segurança no trabalho, equideocultura e produção de alimentos; atividades ocorrem em setembro e outubro

Redação O Pantaneiro

Publicado em 02/09/2026 às 09:26

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Aquidauana e Nioaque contam com mais quatro cursos gratuitos de qualificação profissional promovidos pelo Senar/MS / Divulgação

Moradores de Aquidauana e Nioaque terão acesso a mais quatro cursos gratuitos de qualificação profissional promovidos pelo Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul) ao longo de setembro e início de outubro. A programação reúne capacitações em diferentes áreas ligadas ao trabalho e às atividades do meio rural.

Em Aquidauana, estão previstos os cursos Montagem e Manutenção de Computadores, entre os dias 21 e 23 de setembro, e NR01 – Gerenciamento de Riscos Psicossociais no Trabalho, com realização no dia 11 de setembro.

Já em Nioaque, a programação inclui Produção Artesanal de Embutidos e Defumados de Suínos, de 08 a 11 de setembro, e Equideocultura – Adestramento (Rédeas), com atividades previstas de 28 de setembro a 02 de outubro.

A programação faz parte das capacitações oferecidas pelo Senar/MS durante o mês e inclui, ainda, cursos em áreas como gestão de marketing, melhoramento genético, conservação de frutas, atendimento e comercialização, entre outras espalhadas em diferentes regiões do estado.

A entidade orienta os interessados a consultar a programação completa dos cursos disponíveis em setembro por meio do site oficial do Senar/MS.

A iniciativa visa ampliar as oportunidades de acesso gratuito à capacitação profissional na região oeste de Mato Grosso do Sul, com cursos voltados a diferentes necessidades de quem atua no campo e em atividades relacionadas ao setor.

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