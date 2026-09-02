Senar/MS promoverá atendimento odontológico gratuito em Aquidauana

Programa Sorrindo no Campo busca ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde bucal / Divulgação

Moradores de Aquidauana terão acesso a atendimento odontológico gratuito na próxima semana, entre os dias 09 (quarta) e 11 de setembro (sexta-feira). A ação será realizada das 08h às 17h, na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Izaura Baes, por meio do programa Sorrindo no Campo, do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul).

Os pacientes interessados devem procurar o agente comunitário de saúde das ESFs Izaura Baes, Nova Aquidauana ou Trindade para realizar a inscrição.

Durante a ação, serão oferecidos procedimentos como restaurações, extrações dentárias, raio-X, raspagem e profilaxia, além de ações educativas voltadas à saúde bucal.

A iniciativa é realizada pelo Senar/MS, com apoio institucional da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul).

A ação conta, ainda, com parceria do Sindicato Rural de Aquidauana, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Aquidauana.

Com o lema “A força do campo em cada sorriso”, a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde bucal.