Senar/MS promoverá atendimento odontológico gratuito em Aquidauana

Atendimentos serão realizados de 09 a 11 de setembro na ESF Izaura Baes; além de procedimentos de graça, ação oferecerá atividades educativas
Programa Sorrindo no Campo busca ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde bucal / Divulgação
Moradores de Aquidauana terão acesso a atendimento odontológico gratuito na próxima semana, entre os dias 09 (quarta) e 11 de setembro (sexta-feira). A ação será realizada das 08h às 17h, na ESF (Estratégia de Saúde da Família) Izaura Baes, por meio do programa Sorrindo no Campo, do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso do Sul).
Os pacientes interessados devem procurar o agente comunitário de saúde das ESFs Izaura Baes, Nova Aquidauana ou Trindade para realizar a inscrição.
Durante a ação, serão oferecidos procedimentos como restaurações, extrações dentárias, raio-X, raspagem e profilaxia, além de ações educativas voltadas à saúde bucal.
A iniciativa é realizada pelo Senar/MS, com apoio institucional da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul).
A ação conta, ainda, com parceria do Sindicato Rural de Aquidauana, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Aquidauana.
Com o lema “A força do campo em cada sorriso”, a iniciativa busca ampliar o acesso da população aos cuidados com a saúde bucal.
Integração
Áreas de psicologia, educação física e nutrição foram representadas durante encontro; equipes alinharam demandas e estratégias de atendimento à população
PM foi acionada
Idoso tinha medida protetiva contra o jovem; caso ocorreu no bairro Jardim Campanário
Meteorologia
Calor intenso dá uma trégua na região; rajadas de vento podem se aproximar dos 50 quilômetros por hora
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS