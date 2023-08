Seo Assis participou da primeira Expoaqui e faz parte dos vendedores que impulsionam a economia

Seo Assis tem boas histórias da Expoaqui / O Pantaneiro

O presente se encontra entrelaçado com as raízes do passado na 54ª edição da ExpoAqui, que adentra o seu segundo dia repleto de atividades, entretenimento e, é claro, os amados ambulantes locais que fazem a economia girar e enriquecem a atmosfera do evento.

Nesta sexta-feira, dia 11, as ruas da ExpoAqui estão fervilhando de vida e energia. Um dos rostos mais familiares e queridos nesse cenário é o do pipoqueiro Assis Alexandre da Silva, também conhecido carinhosamente como 'Seo Assis'. Com 68 anos, ele continua a desempenhar um papel vital nessa celebração anual.

Enquanto os visitantes passeiam pelos corredores repletos de estandes e atrações diversas, Seo Assis se mantém firme, oferecendo suas pipocas deliciosas que vêm acompanhadas de mais do que apenas sabor. Cada estouro da pipoca parece ecoar as memórias das edições passadas da ExpoAqui, quando ele era uma criança que costumava brincar por esses mesmos espaços. Ele relembra com carinho da primeira ExpoAqui, quando o Sr. Alceu Moreira de Barros assumiu o papel de presidente da exposição.

"A memória mais marcante que tenho é do Rodeio, que sempre despertou um sentimento de alegria e emoção em mim", compartilha Seo Assis, cuja presença ativa ao longo das edições se tornou uma parte inseparável do evento.

A 54ª ExpoAqui não é apenas um ponto de encontro para negócios e entretenimento; é também uma vitrine para os ambulantes locais, que desempenham um papel crucial na dinâmica econômica da região. Seo Assis e outros empreendedores locais personificam a ligação entre o comércio e a tradição, trazendo à tona a história da comunidade e a magia que permeia a ExpoAqui.

Enquanto exploramos as atrações e vivenciamos as emoções deste segundo dia da 54ª ExpoAqui, é importante lembrar que por trás de cada estande, cada guloseima e cada sorriso, estão histórias de dedicação, tradição e o amor pela comunidade local que fazem deste evento algo verdadeiramente especial.