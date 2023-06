Após alguns dias internado na Santa Casa de Campo Grande (MS), faleceu nesta madrugada (01/06), uma das figuras mais conhecidas de Aquidauana e região, Sr. Antonio Rodrigues Garcia. Aos 100 anos de idade, Seo Garcia, como era carinhosamente conhecido, deixa um legado a todas as pessoas que o conheciam e uma tristeza por sua partida.

Nascido na cidade de Campo Grande, ele residia há muitos anos em Aquidauana em frente à Escola CEJAR, e esbanjava saúde. Teve três filhos com Emigdia Armoa Garcia, a Dona Tota Garcia, com quem foi casado por mais de 70 anos e vivenciaram uma das mais belas histórias de amor do Pantanal, sem dúvida.

Ainda não foram divulgados o horário e local do velório e sepultamento. O Pantaneiro fará um dia especial em homenagem ao jornalista que fundou a rádio Independente de Aquidauana e teve grande participação na comunidade Espírita e na fundação do Lions Clube de Aquidauana.