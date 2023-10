Sepultamento de ACS acontece hoje e USFs fecham em homenagem

Arquivo Pessoal

As UFSs (Unidades de Saúde da Família) de Aquidauana estarão fechadas hoje, quarta-feira , 4, em virtude do falecimento de Paulo Henrique Marti, conhecido carinhosamente como Paulo Hunga. O agente comunitário de saúde, de 52 anos, que atuava na região da ESF (Estratégia de Saúde da Família) Guanandi faleceu ontem, 3 de outubro. Paulo estava internado no Hospital Regional de Aquidauana, onde infelizmente veio a óbito.

Como medida de respeito e homenagem ao dedicado servidor público municipal, todas as gerências das unidades de saúde da família foram autorizadas a liberar os funcionários para que possam comparecer ao velório e sepultamento, que estão programados para o período da tarde, às 14h.

A Secretaria de Saúde informa que, mesmo com o fechamento das USFs, o atendimento médico de urgência continuará a ser providenciado no Hospital Regional de Aquidauana, com o reforço de dois médicos adicionais para garantir o suporte necessário à comunidade.

Durante este período de luto, a Farmácia, o Laboratório, o CEM, CEO, a Central de Ambulâncias, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a Equipe Multidisciplinar e o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) funcionarão normalmente, mantendo os serviços de saúde essenciais à disposição da população.

A cidade de Aquidauana se despede de um profissional dedicado e comprometido com a saúde de sua comunidade.