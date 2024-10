Sepultamento de Enio Penajo será no cemitério municipal de Aquidauana

Enio deixa legado na cidade / Arquivo

O sepultamento do ex-vereador de Aquidauana, Enio Penajo, morto aos 66 anos ontem (28), será no cemitério municipal de Aquidauana, às 16h desta terça-feira (29).

A Prefeitura de Aquidauana decretou hoje luto oficial de 3 dias pela morte do ex-vereador.

Luto

Penajo faleceu na segunda-feira (28), em Aquidauana. Natural de Jardim, Eninho, como era conhecido, foi funcionário público e se destacou por sua participação nas eleições da região, quando concorreu e assumiu o cargo de vereador em Aquidauana pelo PSDB na década de 1990.

Além da carreira política, Enio era presidente do SINPRECAM da última década.

Recentemente, Eninho havia sido internado no hospital de Aquidauana, onde tratou de uma hemorragia digestiva. No momento do falecimento, porém, ele estava em casa.

Coincidentemente no dia do Servidor Público, sua morte deixa uma lacuna na comunidade, onde era respeitado e admirado por sua dedicação ao serviço público e seu compromisso com a cidadania.