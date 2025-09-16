Sepultamento de Enivaldo ocorre nesta manhã em Aquidauana

Corpo de aquidauanense será sepultado no cemitério municipal
O velório de Enivaldo Lino Alves, de 38 anos, que começou às 16:30 de segunda-feira (15), ocorre na Pax Universal, localizada na Rua Cassemiro Bruno, no Bairro Alto, em Aquidauana.
O sepultamento está marcado para a manhã de terça-feira (16), às 9:45, no Cemitério Municipal de Aquidauana.
Enivaldo faleceu na madrugada desta segunda-feira por volta das 4h na Santa Casa onde estava internado cerca de 1 mês onde lutava contra um câncer no intestino.
Enivaldo era pai de três filhos, e trabalhava muito tempo no “Osvaldo Refrigeração”, era apaixonado por pesca e futebol, morador da Vila Paraíso em Aquidauana.
