Sepultamento de Heber Seba está previsto para 17h no Cemitério Municipal

Arquivo/Jornal O Pantaneiro

O velório de Dr. Heber Seba Queiróz, procurador jurídico do município de Aquidauana, que faleceu na madrugada de hoje, aos 48 anos de idade, está acontecendo neste momento na Paz Universal. O sepultamento de Heber está previsto para 17h, no Cemitério Municipal de Aquidauana

Carinhosamente conhecido como "Hebinho", ele deixa a esposa, Mirian, e os filhos, Júlia e Felipe, que lamentam profundamente a perda de um pai e marido dedicado.

Dr. Heber faleceu após enfrentar complicações de saúde.

Com um quadro de hipertensão e tendo passado recentemente por uma cirurgia no rim, ele não resistiu após sofrer duas paradas cardíacas durante uma cirurgia abdominal realizada por vídeo na terça-feira (01), no Hospital Proncor, em Campo Grande.

A notícia de sua morte comoveu a comunidade de Aquidauana, onde Dr. Heber atuou como procurador jurídico por mais de uma década. Respeitado tanto pelo seu profissionalismo quanto pela sua integridade pessoal, Hebinho conquistou a admiração de colegas e o carinho da população.

Ele também mantinha uma amizade próxima com o prefeito Odilon Ribeiro, com quem colaborou em diversas iniciativas em prol do município.

Nas redes sociais, multiplicam-se as mensagens de despedida e pesar pelo falecimento do procurador.

Amigos, familiares e membros da comunidade compartilham lembranças de sua generosidade, caráter e dedicação, tanto no campo jurídico quanto no social. "Vai fazer muita falta", dizem muitos nas postagens, que relembram os momentos vividos ao lado de Heber, seja no trabalho, nas ações sociais ou em encontros familiares.

Além de sua atuação como procurador, Dr. Heber teve uma presença ativa na comunidade católica, participando de grupos como o Encontro de Casais com Cristo (ECC) e o projeto SEGUE-ME, ao lado de sua esposa. Sua dedicação à espiritualidade e ao trabalho comunitário é lembrada com carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo.