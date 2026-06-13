Sepultamento do médico Anderson Villalba acontece neste sábado em Aquidauana

Médico Anderson Villalba completava 47 anos nesta sexta-feira / Reprodução/Cedida ao O Pantaneiro pela família

Familiares, amigos e moradores de Aquidauana e Anastácio se despedem, neste sábado (13), do médico Anderson Villalba, que morreu após sofrer um infarto na manhã de sexta-feira (12). O sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Municipal da Princesa do Sul, no bairro Alto.

A morte do profissional gerou forte comoção nas duas cidades, onde era bastante conhecido e querido. A notícia causou ainda mais impacto por ter ocorrido justamente no dia em que Anderson completava 47 anos de idade.

O velório acontece na capela da Pax Universal de Aquidauana, também no bairro Alto, desde o início da noite de sexta-feira, reunindo familiares, amigos e pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o médico ao longo de sua trajetória pessoal e profissional.

Segundo informações repassadas por familiares, Anderson estava atuando, atualmente, na área clínica no Paraguai. Reconhecido pela dedicação aos estudos e pelo compromisso com a medicina, ficou marcado pelo respeito conquistado entre colegas de profissão e pacientes.

Casado e pai de três filhos, Anderson deixa um legado de trabalho e dedicação à família. A filha mais velha reside nos Estados Unidos.

Desde a confirmação da morte, as redes sociais foram tomadas por mensagens de pesar e homenagens. Amigos, pacientes e conhecidos lamentaram a partida precoce do médico, destacando sua simplicidade, profissionalismo e a forma atenciosa com que tratava as pessoas.