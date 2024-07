SAD de Aquidauana participa de simpósio de cuidados paliativos

A equipe do Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), da Prefeitura de Aquidauana, participou do II Simpósio Interdisciplinar de Cuidados Paliativos, realizado pela Liga Acadêmica de Medicina da UFMS.

O simpósio aconteceu em Campo Grande, contou com palestras e discussões de casos clínicos. A equipe do SAD de Aquidauana esteve presente com 11 profissionais, dentre eles: enfermeira, técnicas de enfermagem, médicos, cirurgião dentista, fisioterapeutas, nutricionista e assistente social.

A coordenadora da equipe, a enfermeira Ana Kéli Benites, destaca o empenho e dedicação de todos os profissionais na busca de mais conhecimentos, atualização de procedimentos e protocolos, sempre objetivando a melhora no atendimento aos pacientes de Aquidauana.

Para a participação no Simpósio, ocorrido no último dia 22, a equipe da SAD teve o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Administração.

*As informações são do site da Prefeitura Municipal de Aquiadauana