Serviços de saúde de Aquidauana funcionam parcialmente neste feriado

Farmácia Municipal e Posto de Saúde da Estevão atendem nesta segunda-feira; horários são diferentes para cada unidade
Posto de Saúde da Estevão, em Aquidauana / Divulgação
Mesmo com o feriado da Independência nesta segunda-feira (07), alguns serviços de saúde estão funcionando em Aquidauana para garantir atendimento à população.
A Farmácia Municipal permanece aberta das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Já o Posto de Saúde da Estevão, que reúne os ESFs (Estratégias de Saúde da Família) João André Madsen e Tiago Bogada Figueiredo, tem atendimento das 07h às 11h e das 13h às 21h.
A orientação é para que os moradores fiquem atentos aos horários antes de procurar os serviços.
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07 de Setembro
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