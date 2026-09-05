Serviços de saúde de Aquidauana funcionarão parcialmente no feriado

Posto da Estevão, em Aquidauana / Divulgação

Mesmo com o feriado de 07 de Setembro nesta segunda-feira (07), alguns serviços de saúde estarão funcionando em Aquidauana para garantir atendimento à população.

A Farmácia Municipal abrirá das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Já o Posto de Saúde da Estevão, que reúne os ESFs (Estratégias de Saúde da Família) João André Madsen e Tiago Bogada Figueiredo, terá atendimento das 07h às 11h e das 13h às 21h.

A orientação é para que os moradores se programem e fiquem atentos aos horários antes de procurar os serviços.