Serviços de saúde de Aquidauana funcionarão parcialmente no feriado

Farmácia Municipal e Posto de Saúde da Estevão terão atendimento nesta segunda-feira; horários serão diferentes para cada unidade
Posto da Estevão, em Aquidauana / Divulgação
Mesmo com o feriado de 07 de Setembro nesta segunda-feira (07), alguns serviços de saúde estarão funcionando em Aquidauana para garantir atendimento à população.
A Farmácia Municipal abrirá das 07h às 11h e das 13h às 17h.
Já o Posto de Saúde da Estevão, que reúne os ESFs (Estratégias de Saúde da Família) João André Madsen e Tiago Bogada Figueiredo, terá atendimento das 07h às 11h e das 13h às 21h.
A orientação é para que os moradores se programem e fiquem atentos aos horários antes de procurar os serviços.
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