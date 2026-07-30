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Aquidauana

Serviços fecham temporariamente estrada de acesso à Cachoeira e ao Morro do Paxixi

Trecho ficará fechado durante toda esta quinta-feira para trabalhos de manutenção

Redação O Pantaneiro

Publicado em 30/07/2026 às 10:28

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O Morro do Paxixi possui 700 metros de altura e propicia imagens inesquecíveis para o turismo de contemplação / Arquivo/O Pantaneiro

A estrada de acesso à Cachoeira e ao Mirante do Morro do Paxixi está temporariamente interditada nesta quinta-feira (30), em Aquidauana, para a realização de serviços de manutenção. A medida foi anunciada pela Prefeitura Municipal e tem como objetivo garantir a execução dos trabalhos com segurança.

Durante todo o dia, máquinas e caminhões estarão mobilizados na manutenção da via, o que torna necessária a interdição temporária do trecho para preservar a segurança dos trabalhadores e das pessoas que circulam pelo local.

Conforme o comunicado, a previsão é de que o acesso seja liberado normalmente nesta sexta-feira (31), após a conclusão dos serviços.

A administração municipal destacou que a manutenção busca melhorar as condições de tráfego, oferecendo mais segurança tanto aos moradores quanto aos visitantes que utilizam a estrada para acessar um dos principais atrativos turísticos de Aquidauana.

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