O Morro do Paxixi possui 700 metros de altura e propicia imagens inesquecíveis para o turismo de contemplação / Arquivo/O Pantaneiro

A estrada de acesso à Cachoeira e ao Mirante do Morro do Paxixi está temporariamente interditada nesta quinta-feira (30), em Aquidauana, para a realização de serviços de manutenção. A medida foi anunciada pela Prefeitura Municipal e tem como objetivo garantir a execução dos trabalhos com segurança.

Durante todo o dia, máquinas e caminhões estarão mobilizados na manutenção da via, o que torna necessária a interdição temporária do trecho para preservar a segurança dos trabalhadores e das pessoas que circulam pelo local.

Conforme o comunicado, a previsão é de que o acesso seja liberado normalmente nesta sexta-feira (31), após a conclusão dos serviços.

A administração municipal destacou que a manutenção busca melhorar as condições de tráfego, oferecendo mais segurança tanto aos moradores quanto aos visitantes que utilizam a estrada para acessar um dos principais atrativos turísticos de Aquidauana.