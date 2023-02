Servidor da prefeitura ganha 20% de desconto na Anhanguera Aquidauana

O servidor que quitar seu boleto até o 5º dia útil de cada mês ganha mais 10% de desconto / Divulgação

A partir de agora, todos os servidores municipais ganham 20% de desconto em todas as graduações e até a conclusão do curso.

A Anhanguera Uniderp Polo de Aquidauana firmou uma parceria com a Prefeitura de Aquidauana.

O desconto é válido para todos os cursos e exclusivo para Anhanguera de Aquidauana.

Para ter este desconto, o servidor da Prefeitura de Aquidauana tem que fazer a sua matricula até o início das aulas.

O servidor que quitar seu boleto até o 5º dia útil de cada mês ganha mais 10% de desconto. Podem usufruir desse desconto todos os servidores concursados, nomeados e contratados.

Segundo o gestor do polo da Anhanguera Aquidauana, Thomaz Alves, esse desconto é possível devido um convênio realizado entre a instituição de ensino e a Prefeitura de Aquidauana.

“Outra novidade que estamos oferecendo na Anhanguera Uniderp é que, você que é parente comprovando 1º grau de parentesco com o servidor público municipal também ganha 20% em todas as graduações no Polo de Aquidauana”, afirmou o gestor Thomaz.

Para mais informações e matricular-se, procure a Anhanguera Uniderp Aquidauana, que fica localizada na Rua Geovani Toscano de Brito, s/n, Bairro Santa Terezinha, ou entre em contato pelos telefones: (67) 3241-7851 e (67) 99922-1049.