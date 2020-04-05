Servidores da Agraer de Aquidauana impulsionam regularização e fortalecem agroindústria familiar

Agraer MS

O trabalho técnico e contínuo dos servidores da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) de Aquidauana foi decisivo para a transformação da produção artesanal da agricultora familiar Rose Cler Duarte em uma agroindústria legalizada e pronta para conquistar novos mercados.

A equipe local da Agraer, formada por Simone Rodrigues, Ivania de Oliveira, Cesar Martins e Mário César de Melo, atuou diretamente ao longo de anos no acompanhamento da produtora, desde os primeiros passos até a conquista do Certificado de Registro do Serviço de Inspeção Municipal (SIM/CIDEMA), entregue na última segunda-feira (30).

O apoio incluiu orientações técnicas, adequações sanitárias, implantação de boas práticas de fabricação, organização da estrutura da queijaria e suporte na gestão do negócio. A atuação contou ainda com o suporte do setor de Agroindústria em Campo Grande, ampliando a assistência especializada durante o processo.

Segundo a técnica Simone Rodrigues, que acompanhou de perto toda a trajetória, o resultado demonstra o impacto da assistência técnica no campo. “A gente trabalha lado a lado com o produtor, orientando cada etapa. Não é só produzir, é transformar o produto, agregar valor e abrir caminhos para o mercado. Essa conquista representa autonomia e melhoria na qualidade de vida”, destaca.

A produtora Rose Cler Duarte reconhece o papel fundamental da equipe. “Eu tive muito apoio da Agraer, principalmente da Simone, que eu considero como uma madrinha. Foi ela quem acreditou no meu sonho desde o começo e me ajudou a chegar até aqui”, afirma.

O processo teve início ainda em 2014, por meio da Chamada Pública do Leite (Programa Leite Forte), e exigiu anos de dedicação tanto da produtora quanto dos técnicos envolvidos. A persistência resultou na estruturação da agroindústria “Cler Queijos”, instalada na Estância Santa Luzia, onde hoje são produzidos queijos artesanais como o Nicola, além de frescal, meia cura, muçarela e nozinhos temperados.

Para a servidora Denise de Miranda, do setor de Agroindústria, a atuação integrada das equipes reforça a importância da agroindustrialização para o desenvolvimento rural. “Quando o produtor transforma a matéria-prima, ele agrega valor e reduz a dependência do mercado tradicional. A regularização permite acesso a novos canais de comercialização e fortalece toda a cadeia produtiva”, explica.

Em um cenário desafiador para a comercialização do leite in natura em Aquidauana, o trabalho da Agraer tem sido essencial para viabilizar alternativas sustentáveis. Com a agroindústria regularizada, a produtora passa a acessar feiras, comércios e programas institucionais, ampliando a geração de renda e garantindo mais segurança alimentar.

A entrega do certificado pelo Serviço de Inspeção Municipal simboliza não apenas a conquista individual da agricultora, mas também o resultado de uma política pública que valoriza a assistência técnica e promove o desenvolvimento da agricultura familiar no município.