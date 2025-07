Servidores da SAS recebem capacitação em primeiros socorros

Nos dias 15 e 16 de julho, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Aquidauana promoveu uma capacitação em primeiros socorros voltada aos profissionais que atuam nos projetos sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). O treinamento ocorreu no Centro da Juventude e teve como foco preparar os servidores para agir com segurança em situações de emergência.

Participaram da formação agentes que trabalham diretamente com crianças, adolescentes, jovens e idosos. Conduzido por socorristas do SAMU, o curso combinou aulas teóricas e práticas, com simulações de ocorrências como engasgos, fraturas, convulsões, queimaduras, desmaios, hemorragias e até casos de AVC. Técnicas como reanimação cardiopulmonar (RCP) também foram abordadas.