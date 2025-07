Servidores de Aquidauana concluem curso de manutenção de tratores

Juliano Dervalho/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Produção, finalizou na terça-feira (30) um curso de capacitação técnica voltado à manutenção preventiva de tratores. A formação foi direcionada a servidores que atuam no atendimento à agricultura familiar no município.



Realizado em parceria com o Sindicato Rural de Aquidauana e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o curso teve como objetivo qualificar os profissionais para a execução de manutenções preventivas e corretivas em maquinários agrícolas. A iniciativa busca evitar falhas mecânicas, reduzir os custos operacionais e prolongar a vida útil dos equipamentos utilizados na zona rural.



Participaram do curso 12 pessoas, sendo 10 servidores municipais e 2 indicados pelo Sindicato Rural. As aulas foram ministradas pelo instrutor Antonio Lozer de Estevão, do Senar, em um período de menor demanda da secretaria, aproveitando a estiagem.



O encerramento da capacitação contou com a presença do prefeito Mauro do Atlântico, dos vereadores Fred Frank e Marquinhos Taxista, e do secretário municipal de Produção, Cipriano Mendes. Na ocasião, o prefeito agradeceu aos parceiros e destacou a importância da qualificação para o atendimento aos produtores rurais.



Segundo o secretário Cipriano Mendes, a ação representa um investimento na melhoria do suporte técnico prestado pela equipe da secretaria, com foco na eficiência e no fortalecimento do setor produtivo local.

