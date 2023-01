Servidores de Aquidauana participam treinamento no Corpo de Bombeiros

Servidores participaram de treinamento / Assessoria/ Divulgação

Servidores da Secretaria de Assistência Social de Aquidauana, especialmente merendeiras e auxiliares de serviços gerais, participaram do “Curso de formação de brigada de incêndio nível intermediário” duranet dois dias em Aquidauana.

O treinamento segue as normativas da Lei Lucas, de nº 13.722, de 4 de outubro de 2018, e da Brigada de Incêndios.

Realizado na sede do 1º Subgrupamento do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, o curso foi ministrado na segunda e terça-feira (09 e 10/01). Os participantes receberam instruções de primeiros socorros e de combate a incêndio, e sob a supervisão também do Sargento BM Elvis Freitas Artigas e do Major BM Victor Heidy Shiroma, manusearam hidrantes e diferentes tipos de extintores.

“Este curso cumpre os requisitos da Lei Lucas e também para brigadista, ou seja, a pessoa sai apta, por exemplo para atender uma eventual situação de fogo”, explicou o comandante do 1º SGBM Major Shiroma.

“Começamos o ano com o pé direito, este curso é importantíssimo, pois os participantes estão lotados nos nossos projetos sociais, cuidando diretamente das nossas crianças e assim, prepara-los para qualquer emergência é ter a certeza que estamos cumprindo com os anseios da gestão municipal”, pontuou a secretária de Assistência Social Josilene Rosa.

Ao final do curso todos os participantes receberam certificados.