Servidores do Artefatos participam de plestra sobre o Novembro Azul

Servidores participaram de palestra / Juliano Dervalho

Na manhã desta quinta-feira, 23, a equipe da Vigilância em Saúde do Trabalhador e das ESFs São Pedro e José Vória, estiveram na sede do Artefatos, para uma palestra e atendimento voltada à campanha Novembro Azul.

Na oportunidade, o médico Carlos Nunes palestrou aos presentes sobre a prevenção do câncer de próstata e a saúde do homem. Os servidores do Artefatos da Secretaria Municipal de Administração, puderam tirar suas dúvidas com o médico e fizeram testes rápidos de glicemia, hepatite B e C, HIV, sífilis e aferição da pressão arterial (PA).

Participaram dessa ação as enfermeiras Sandra Sczuk, da Saúde do Trabalhador e Renata Dantas (da ESF São Pedro), a fisioterapeuta Fernanda do Amaral (Saúde do Trabalhador), Guilherme Pinheiro (Saúde do Trabalhador) e, também, acadêmicos do curso de enfermagem que estão no período de estágio.