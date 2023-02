Servidores municipais ganham palestra sobre Inteligência Emocional

Rondon afirmou que a inteligência emocional ajuda o servidor a prestar um atendimento de mais qualidade e amor / Divulgação

Uma importante palestra para servidores e secretários municipais do Paço e das demais secretarias foi realizada na última sexta-feira (10), no auditório da Secretaria de Educação de Aquidauana.

O evento foi coordenado pela primeira-dama Maria Eliza Ribeiro.

Participaram da palestra o prefeito Odilon Ribeiro, a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro, secretários municipais: Ernandes Peixoto (Finanças), Marluce Luglio (Administração), Wilsandra Béda (Educação), Josilene Rosa (Assistência Social), Paula Polini (Produção), Ronaldo Ângelo (Planejamento), Neiva Brum (Chefe de Gabinete), Luzia Cunha (gabinete) e vários servidores das diversas secretarias.

Segundo Gino Rondon, o uso da inteligência emocional faz com que as pessoas superem o equilíbrio emocional através da comunicação, da empatia, do autocontrole e conhecimento das emoções, que levam o ser humano a ter uma vida mais leve e superar os obstáculos do dia a dia.

Rondon afirmou que a inteligência emocional ajuda o servidor a prestar um atendimento de mais qualidade e amor.

“Quem faz a cidade além dos moradores é a administração pública, é ela que tem que oferecer serviços de qualidade em todos dos setores, por isso, o trabalho prestado pelo servidor é de suma importância para a gestão. Com o domínio da inteligência emocional, o servidor vai prestar um serviço de qualidade e com mais amor”, disse Rondon.

O prefeito Odilon disse que a pessoa ao exercer sua função, precisa ser feliz no que faz.

“As pessoas tem que ser feliz no que faz, se não é no trabalho realizado na prefeitura, que seja em outro lugar onde atua. O nosso trabalho aqui é gostar de gente, prestar um serviço de qualidade para a nossa população. Sabemos que não somos perfeitos, mas temos que dar o melhor da gente no que fazemos”, argumentou o prefeito Odilon.