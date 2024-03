Sesau desenvolve ação de prevenção e tratamento do câncer colorretal

Aquidauana

Março é conhecido pela cor Azul-Marinho em conscientização ao câncer colorretal, o terceiro tipo mais comum no Brasil. Por isso, a Sesau (Secretaria de Saúde e Saneamento Básico) de Aquidauana, vai trabalhar ao longo do mês, diariamente, com pacientes nas unidades ESF’s, falando sobre prevenção, sinais e sintomas, detecção precoce, diagnóstico e tratamento.

Segundo estima o Instituto Nacional de Câncer (Inca), há o surgimento de 41 mil novos casos por ano no país. O câncer colorretal origina-se no intestino grosso, também chamado de colón e, ainda, no reto, região final do trato digestivo e anterior ao ânus.

Entre os tópicos, os profissionais de saúde das ESF’s de Aquidauana farão um alerta sobre os sinais e sintomas da doença tais, como: sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal, dor, cólica ou desconforto abdominal, fraqueza e anemia, perda de peso sem causa aparente, alteração na forma das fezes e massa (tumoração) abdominal.

Importante destacar que, o câncer de intestino grosso é uma doença tratável e frequentemente curável, variando conforme tamanho, localização e extensão do tumor.

A cirurgia é o principal tratamento, sendo utilizada no início do tratamento quando o tumor é do cólon, ou em sequência à radioterapia e quimioterapia nos tumores de reto baixo, e compreende a retira da parte do intestino afetada e os gânglios linfáticos (pequenas estruturas que fazem parte do sistema de defesa do corpo) dentro do abdômen.