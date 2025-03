Sesau de Aquidauana intensifica ações de monitoramento contra a dengue

Prefeitura de Aquidauana

A equipe da Coordenadoria de Controle de Vetores, da Secretaria de Saúde e Saneamento (Sesau) de Aquidauana, tem intensificado as ações de monitoramento e controle da incidência do vetor Aedes Aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, no município.

De janeiro até meados de março, foram registradas 114 notificações de doenças transmitidas pelo mosquito, com 37 casos positivos de dengue, um óbito e um caso confirmado de chikungunya. Esses números reforçam a importância das ações contínuas de vigilância e prevenção.

O trabalho, realizado de forma periódica, inclui o uso de armadilhas nos bairros, chamadas Ovitrampas, bem como, ações de controle em locais onde são registradas notificações de casos dessas doenças.

Um dos principais focos da equipe é a verificação e orientação nas residências, uma vez que 80% dos focos do Aedes Aegypti são encontrados nas casas. As visitas domiciliares são fundamentais para a identificação de possíveis criadouros do mosquito.

A participação da população é essencial para o trabalho, permitindo que os Agentes de Combate às Endemias (ACE) realizem o diagnóstico e orientação sobre as práticas de prevenção.

Além disso, o bloqueio químico de casos notificados é realizado de forma imediata, assim que a notificação chega. Isso serve para eliminar o vetor transmissor da doença, que pode estar contaminado.

Já as investigações sobre o paciente são realizadas para identificar se a infecção ocorreu em outras cidades, Estados ou, até mesmo, no município.

O uso das armadilhas Ovitrampas tem se mostrado eficaz no controle das arboviroses. As armadilhas ajudam a monitorar a presença do mosquito e a adotar estratégias adequadas para seu combate. As ações de controle também incluem palestras educativas realizadas nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), escolas e creches.

É de extrema importância que a população faça a sua parte, ajudando a evitar a proliferação do mosquito transmissor das arboviroses, limpando diariamente o bebedouro do seu pet, tampando as caixas d’águas e tambores, limpando as calhas e não deixando água parada.

SERVIÇO

Qualquer dúvida, os moradores devem entrar contato na Coordenadoria de Controle de Vetores pelo telefone 3240-1400, ramal 1579, no horário das 7h às 11h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.