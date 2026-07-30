Sesau entrega equipamentos para ampliar autonomia de pacientes em Aquidauana

Equipamentos foram entregues nesta quarta-feira / Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes

A Prefeitura de Aquidauana realizou, nesta quarta-feira (29), a entrega gratuita de novos equipamentos de locomoção e auxiliares para banho destinados a pacientes atendidos pela rede municipal de saúde. A iniciativa busca ampliar a mobilidade, a autonomia e a qualidade de vida de pessoas que necessitam desses dispositivos.

A entrega, por meio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento), ocorreu no Polo da Equipe Multidisciplinar e contemplou oito equipamentos, sendo quatro cadeiras de rodas, duas cadeiras de banho, uma bengala e uma muleta.

O fornecimento dos equipamentos é realizado por meio de parceria entre o município, o CER/Apae (Centro Especializado em Reabilitação da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), dentro do Programa Viver sem Limites, do Ministério da Saúde, em convênio com o Governo do Estado. A distribuição é coordenada pela Sesau.

Para receber um dos dispositivos, o paciente deve iniciar o atendimento em uma ESF (Estratégia Saúde da Família) ou UBS (Unidade Básica de Saúde), onde passa por avaliação médica. Em seguida, a solicitação é encaminhada à eMulti (Equipe Multiprofissional), responsável pela avaliação funcional e pela indicação do equipamento mais adequado.

Após a apresentação da documentação exigida, o processo é enviado à Regulação Municipal, que realiza o encaminhamento ao sistema estadual. Com a autorização dos órgãos competentes, o equipamento é disponibilizado ao município e entregue gratuitamente ao paciente, acompanhado de orientações sobre o uso e a conservação.

Segundo a administração municipal, o fluxo de atendimento garante organização, transparência e equidade na distribuição dos equipamentos de tecnologia assistiva, assegurando que cada paciente receba o dispositivo mais adequado às suas necessidades.

*Fotos: Divulgação Agecom/Gabriela Bernardes