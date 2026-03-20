Sesau garante insumos gratuitos para saÃºde sexual e reprodutiva em todas as ESFs de Aquidauana

ualquer cidadÃ£o pode procurar a unidade de ESF mais prÃ³xima de sua residÃªncia para obter os insumos / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

A Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana segue fortalecendo as ações de promoção da saúde e prevenção no município. Todas as Estratégias de Saúde da Família (ESFs) estão abastecidas com insumos gratuitos para a saúde sexual e reprodutiva, garantindo mais acesso, segurança e cuidado para a população.

Estão disponíveis preservativos masculinos nas versões tradicional, sensitive e texturizado, preservativo feminino e gel lubrificante. A iniciativa reforça a prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites virais, além de contribuir para o planejamento reprodutivo.

A retirada é gratuita e não exige agendamento. Qualquer cidadão pode procurar a unidade de ESF mais próxima de sua residência para obter os insumos. Além disso, as equipes de saúde estão preparadas para orientar sobre o uso correto e tirar dúvidas relacionadas à saúde sexual.

A iniciativa integra as ações permanentes da Sesau para promover o autocuidado, reduzir os índices de ISTs e garantir que a população tenha acesso facilitado aos métodos de prevenção. Cuidar da saúde também é um ato de amor-próprio. Procure a unidade de saúde mais próxima e garanta sua proteção.

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