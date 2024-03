Moção de Aplauso carimba sucesso da etapa de Velocross em Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

Na 5ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Aquidauana, realizada na noite de terça-feira, ocorreram debates, indicações e apresentações de projetos de lei.

Nilson Pontim (MDB), presidente da Câmara Municipal; Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro secretário; Chico Tavares (PT), segundo secretário; e os vereadores Professor Clériton Alvarenga (PP), Sargento Cruz (MDB), Marquinhos Taxista (PDT), Wezer Lucarelli (PSDB), Everton Romero (PSDB), Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), Tião Melo (SOLIDARIEDADE), Valter Neves (PSD) e Anderson Meireles (MDB) estiveram presentes.

O vereador Humberto Torres (PSDB) apresentou um expediente ao prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, com cópia ao Secretário Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo, Ronaldo Ângelo de Almeida, e ao Diretor de Trânsito, Flavio Gomes, solicitando um estudo para a implantação de uma ciclovia ligando o Bairro Guanandy à Vila Ycaraí (IFMS).

Humberto Torres (PSDB) também propôs, conforme o Art. 168, §1º, inciso VI do Regimento Interno, uma Moção de Aplauso aos organizadores da 1ª etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2024. A homenagem foi direcionada à empresa 4B Racing, representada por Fábio de Arruda Barbier, e à Associação de Motociclismo de Aquidauana e Anastácio, representada por Joeder Rocha dos Santos (Ronaldinho), pelo sucesso do evento realizado no Moto Parque do antigo Aeroporto “General Canrobert” em Aquidauana.

Sessão Legislativa no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana - Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

O vereador Professor Clériton (PP) sugeriu ao executivo municipal a implantação de um sistema de climatização no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, argumentando que a medida proporcionará maior conforto aos atletas e espectadores.

Anderson Meireles (MDB) solicitou à Agehab - Agência de Habitação de Mato Grosso do Sul - uma parceria para a construção de casas populares em Aquidauana, visando acolher famílias de baixa renda. Em ofício à secretária Maria do Carmo Avesani Lopez, Meireles destacou o déficit habitacional preocupante do município e expressou a disposição da prefeitura em ampliar o programa habitacional.

Marquinhos Taxista (PDT) pediu ao prefeito Odilon Ribeiro e ao Secretário Municipal de Serviços Urbanos e Rurais, Márcio de Barros Albuquerque, a realização de limpeza e patrolamento nas ruas 16 de Julho, Cândido Mariano e João de Almeida Castro, no bairro Guanandi.

Tião Melo (SOLIDARIEDADE) solicitou ao prefeito e ao Supervisor Regional de Atendimento ao Cliente da Energisa, Marcos Luglio, a poda de árvores na região urbana do distrito de Taunay, em resposta a pedidos urgentes dos moradores devido aos problemas causados pelas árvores.

Sebastiãozinho do Taboco (PSBD) requereu ao Superintendente Regional do INCRA de MS, Paulo Roberto da Silva, com cópias ao deputado Pedro Caravina e ao prefeito Odilon Ribeiro, a regularização fundiária para as famílias do Assentamento Indaiá, localizado no Distrito de Cipolândia.

Sargento Cruz (MDB) pediu ao prefeito e ao Secretário de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Ângelo, investimentos na rede de iluminação pública na aldeia Verde.



